رياضة | برشلونة يحسم مصير "الموهوب"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير "الموهوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أبلغ نجم الفريق الشاب أنسو فاتي بشأن موقفه معه في الموسم المقبل في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية إعارته.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة النادي الكتالوني أبلغت فاتي بأن النادي لن يستمع إلى العروض التي ترغب في استعارته لأنهم اتخذوا قرار بالإعتماد عليه في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة البرسا أخبرت فاتي بأنه جزء من الفريق وأنه لن يتم إرساله إلى الفريق الرديف كما ذكرت بعض التقارير الصحفية وذلك بسبب رغبة إدارة البلوجرانا في إتاحة المجال للصفقات الجديدة التي ينوي النادي عقدها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاتي البالغ من العمر 17 عامًا بدأ المشاركة مع الفريق الأول في الموسم الحالي، حيث شارك في 24 مباراة في مختلف البطولات وسجل خمسة أهداف.