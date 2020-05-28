شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن إعادة تركيب لافتة نادى القرن بعد إزالة شعار "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إعادة تركيب اللافتة الخاصة بنادى القرن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التعديلات التى تجرى عليها فى الوقت الحالى، حيث قام مجلس إدارة النادى الأبيض بإزالة تلك اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة المدون عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، وذلك من أجل إزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من على اللافتات بعد التواصل الذى حدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى من قبل مسئولى "كاف" بشأن تلك المسألة، أرسل الاتحاد الإفريقى خطاباً رسمياً إلى نادى الزمالك، يطالبه بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد القارى من اللافتات الخاصة بالنادى الأبيض التى عُلقت على أسوار قلعة ميت عقبة وتضمن الخطاب ضرورة إزالة شعار الكاف خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.

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وأصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، بيان توضيحى حيث أكد المجلس برئاسة مرتضى منصور، عدم وجود أى خلاف مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذى منح لقب نادى القرن الأفريقى لمن لا يستحق، على حد وصفه ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك، أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى الذى تم وضعه على لافتات نادى الزمالك، التى تؤكد أنه نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات.

وقام مجلس إدارة نادى الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التى صممتها لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب وجاء هذا التنويه من جانب مجلس إدارة النادى حتى لا يظن بعض المغرضين بالمجلس -وفقا للبيان- بأنه قد خشى من العقوبات لإزالة اللافتات، حيث شدد المجلس أن هذا أمر غير صحيح بالمرة كما أكد مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات.