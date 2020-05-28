شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عرضا إماراتيا لضم سيسيه مقابل مليون و200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك ، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضم الإيفوارى رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، مقابل مليون و200 ألف دولار، في الموسم الجديد، وذلك من خلال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا إن إدارة القلعة البيضاء أخطرت وكيل اللاعب برفض ذلك العرض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب في الموسم المقبل عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر وظهوره بمستوى لافت للنظر مما جعله محط العديد من أنظار الأندية الخليجية لضمه في الموسم الجديد حيث يمتلك اللاعب بعض العروض من أندية السعودية وكذلك الإمارات من أجل الحصول على خدماته إلى جانب رغبة زعيم الثغر في تجديد الإعارة، إلا إن مجلس الزمالك قد رفض العرض الإماراتى حيث يرى إنه سيتم تسويق اللاعب بقيمة أكبر من مليون و200 ألف دولار.

ويفاضل الإيفوارى رزاق سيسيه بين الدورى الإماراتى والدورى السعودى، بعدما تلقى عرضا أيضاً عبر أحد وكلاء اللاعبين لضمه إلى صفوف بنى ياس الإماراتى، بخلاف عرضين من أندية سعودية، على أن يبحث سيسيه العروض مع إدارة الزمالك فور وصولها بشكل رسمى، ويدرس مسئولو النادى الأبيض العروض التى تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه، لتحديد وجهته المقبلة فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق عائد مادى جيد من وراء تسويق اللاعب بصورة جيدة، فى ظل السياسة التى يطبقها مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور فى عدم رحيل أى لاعب إلا بعد تحقيق عائد مادى يناسب نادى الزمالك حيث سيتم تحديد مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.

فيما رفض مسؤولو الاتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة رزاق سيسيه حيث يرغب مسؤولى زعيم الثغر فى الحصول على خدماته عقب نهاية الإعارة الممتدة حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر حيث أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى لسيسيه وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية.