رياضة | جدول الدوري الإسباني المقترح.. 32 يومًا متتاليًا من كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول الدوري الإسباني المقترح.. 32 يومًا متتاليًا من كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها اليوم، عن الجدول المقترح لعودة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

ومنح الإتحاد الإسباني لكرة القدم "RFEF" الضوء الأخضر للأندية واللاعبين للتدرب في مجموعات متقاربة، تمهيداً لعودة التدريبات الجماعية.

وأكدت الصحيفة، أن الجولات الإحدى عشر المتبقية من عمر الليجا، ستقام الجولا التسع الأولى منها خلال ستجرى 32 يوماً متتالياً دون توقف، تبدأ من يوم 11 يونيو المقبل، وحتى 12 يوليو القادم، حيث سيضطر كل فريق لخوض مباراة كل 72 ساعة.

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وستقام فقط الجولتين الأخيرتين "37 و 38" فقط في نفس الموعد، حيث ستقام يومي الأربعاء 15 يوليو، والأحد 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يتم اعتماد هذا الجدول بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، على أن يتم نشر الجدول بالمواعيد.

وسبدأ مباريات الليجا بديربي الأندلس بين فريقي أشبيلية وريال بيتيس على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، يوم الخميس 11 يونيو المقبل.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.