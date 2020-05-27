شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتا برلين يفرض التعادل على لايبزيج في الدورى الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت المباراة التي جمعت فريق لايبزيج مع ضيفه هيرتا برلين، في مباراة الجولة الـ 28 من الدوري الألماني، بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

إفتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق ماركو غروجيتش، وتعادل أصحاب الأرض بهدف اللاعب لوكاس كلوسترمان.

وفي الدقيقة 63 تعرض لاعب لايبزيج مارسيل هالستنبيرغ للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني، ولكن فريقه نجح في تسجيل التعادل بواسطة باتريك تشيك، بعد خطأ كبير من الحارس.

ولكن فريق العاصمة لم يستسلم، وتمكن من تسجيل هدف التعادل، من ركلة جزاء سجلها بنجاح البولندي كريستوف بيونتيك.

بهذه النتيجة يرفع لايبزيج رصيده إلى 55 نقطة، ويبقى الثالث، في المقابل رفع هيرتا برلين رصيده إلى 35 نقطة، وأصبح العاشر.

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