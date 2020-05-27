برشلونة يحدد أسعار لاعبيه هذا الصيف

حددت إدارة نادي برشلونة الإسباني، أسعار عدد من لاعبي الفريق لبيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الحصول على عائد مادي مناسب يضمن لهم دخول الميركاتو الصيفي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة كورونا.

ووضع برشلونة أسعار لاعبيه لبيعهم هذا السوق أو تضمينهم ضمن صفقات مبادلة آخرى، حيث حدد سعر بيع جونيور فيربو بنحو 30 مليون يورو، بينما حدد سعر بيع جان كلير توديبو بنحو 25 مليون يورو، وهو المبلغ

الذي وضعه كخيار شراء لشالكه، ويبدو أن النادي الألماني غير قادر على دفعه، وسيأمل إيفرتون في التعاقد معه، وكذلك أندية روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وموناكو الفرنسي.

في حين حدد برشلونة سعر بيع رافينيا ألكانتارا مقابل 16 مليون يورو، وهناك العديد من الأندية التي تتابعه عن كثب في البريميرليج والكالتشيو، وقد يتم تضمينه ضمن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز للكامب نو، كما أن

آرسنال مهتم به، كما يسعى البرسا أيضًا للتخلص من ظهيره الأيمن السنغالي موسى واجي المعار إلى نيس وحدد سعر بيعه ما بين 8 إلى 15 مليون يورو، أما نيلسون سيميدو اللاعب الأكثر طلبًا في السوق الصيفي لن يفرط فيه برشلونة بأقل من 50 مليون يورو، إما نقدًا أو تضمينه ضمن إحدى عمليات التبادل مع لاعب آخر مع باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو إنتر ميلان.

وفي الوقت نفسه، حدد برشلونة سعر بيع فيدال مقابل 15 مليون يورو إما نقدًا أو تضمينه في عمليات المبادلة مع ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس أو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.