رياضة | تطورات عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من العودة مجددا بعد توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة الآلاف.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.

مصير الدوري المصري الممتاز

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز القرارات المعروضة على طاولة مسئولي كرة القدم في مصر، لاسيما بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري عودة الأنشطة الرياضية منتصف يونيو المقبل وفقا لخطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19، وإليكم التفاصيل:-

- وزير الشباب والرياضة يؤكد عودة الدوري المصري

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وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن أمس الثلاثاء في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد عودة منافسات الدوري المصري الممتاز في منتصف الشهر القادم وفقا لإجراءات احترازية ضمن خطة التعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد.

- إجراء تحاليل فيروس كورونا على كافة فرق الدوري

من جانبه تدرس اللجنة الخماسية مخاطبة وزارة الصحة لبحث سبل إجراء تحاليل الـ(pcr) على كافة فرق الدوري المصري للكشف عن مصابي فيروس كورونا.

نتائج تحاليل فيروس كورونا في الدوري المصري ستحدد بنسبة كبيرة اتجاه القرار بشأن إستئناف البطولة من عدمها.

- عودة التدريبات منتصف يونيو

القرار الأخير المطروح بشأن مسابقة الدوري المصري هوا عودة الأندية للتدريبات في منتصف شهر يونيو (15-6) مع عودة الأجانب إلى مصر مطلع الشهر ذاته.

كما تدرس اللجنة الخماسية دخول الأجانب في حجر صحي لمدة 14 يوما، ومن ثم تعود المسابقة المحلية في منتصف شهر يوليو (15-7).