رياضة | مورينيو يتحدث عن عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يتحدث عن عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد البرتغالي مورينيو مدرب فريق توتنهام للتعليق على استئناف بطولة الدوري الإنجليزي من جديد في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي.

وقال مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، اليوم الأربعاء، إن من المؤلم رؤية بعض الدول تستأنف مسابقاتها المحلية بينما الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يزال متوقفاً بسبب جائحة "كوفيد-19".

واستأنف الدوري الألماني مبارياته في 16 مايو (أيار) ليصبح أول بطولة محلية أوروبية كبرى تعود من جديد بينما اقتربت مسابقات الدوري في البرتغال وإسبانيا من العودة.

وتوقفت جميع مباريات كرة القدم على الصعيد الاحترافي في إنجلترا منذ مارس (آذار) لكن الأندية وافقت اليوم بالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات في إطار المرحلة الثانية لمشروع استئناف الدوري الممتاز على أمل العودة للمباريات في يونيو (حزيران).

وأبلغ مورينيو سكاي سبورتس: "من الصعب رؤية دول أخرى تلعب كرة القدم ونحن لا نفعل ذلك، دائماً أحاول أن أجعل اللاعبين يحبون فترة الأعياد، التي تزيد فيها المباريات، كنا سعداء دائماً بمنح الناس ما يحبونه في فترة لا يلعب فيها أحد كرة القدم".

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وأضاف: "حالياً نشعر بالعكس بعض الشيء.. نريد أن نلعب لكن بالطبع نحترم قرارات السلطات ونثق فيما يقولونه بالتعاون مع الدوري الإنجليزي ويجب علينا الامتثال لقراراتهم".

ومنحت فترة التوقف الطويلة لاعبي توتنهام المصابين مثل هاري كين وسون هيونغ-مين وموسى سيسوكو وستيفن برجفان الوقت للتعافي وقال مورينيو إنهم جاهزون لاستئناف الموسم.

وأضاف المدرب البرتغالي: "لا يمكنني القول الآن إنهم على استعداد للعب.. لكن لا يوجد بينهم أي مصاب، إنهم يتدربون وهاري وسون وبيرجوين وسيسوكو على ما يرام".

وتابع: "أعتقد أن الأمر سيستغرق أسبوعين قبل إمكانية عودتهم للعب، بالطبع ليس بكامل قوتهم ولا أعتقد أن أي لاعب قادر على ذلك حالياً، لكنهم يستعدون لذلك".

وكان توتنهام يحتل المركز الثامن في الدوري متأخراً بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية عندما توقف الدوري.