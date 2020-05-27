الامارات | خبر سار من وزيرة الرياضة الإسبانية لجمهور "الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من وزيرة الرياضة الإسبانية لجمهور "الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الرياضة الإسبانية إيرين لوزانو، إنه لا يزال ممكنا السماح لجماهير كرة القدم بالعودة لحضور المباريات في الاستادات اعتبارا من بداية الموسم المقبل للدوري الإسباني "الليغا".

ولدى سؤالها عن احتمالات عودة الحضور الجماهيري في موسم 2020 / 2021، قالت لوزانو في تصريحات لإذاعة "لا كوبي" الإسبانية :"الأمر ليس مستبعدا على الإطلاق. الآن كان غياب الجمهور بمثابة الحل الأمثل من أجل استئناف منافسات الموسم".

وأضافت:"ولكن بمجرد العودة إلى الأوضاع الطبيعية الجديدة - ونحن الآن مازلنا في مرحلة تخفيف قيود الإغلاق - يمكننا رؤية كيف نمضي قدما مع قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية ".

وتابعت:إذا نجحنا في التوصل إلى طريقة، على ألا تكون صعبة للغاية لأننا في إسبانيا نتمتع بالريادة على المستوى الدولي فيما يتعلق بإقامة فعاليات رياضية آمنة، فسنفعل.

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وقالت لوزانو، التي ترأس أيضا المجلس الرياضي الإسباني، إنه يتم النظر أيضا في السماح لوسائل الإعلام بتغطية مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تبقى من الموسم الجاري، بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضافت :"نظرا للتطورات الجيدة المتعلقة بالوباء، نحن نفكر بجدية في السماح للصحفيين بحضور مباريات الدوري."

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