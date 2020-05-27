الامارات | رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدلي بشهادته في "فضيحة رادس"

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدلي بشهادته في "فضيحة رادس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير تونسية أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، سيدلى بشهادته الجمعة المقبل أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولي، في أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي باتت تعرف إعلاميا بـ"فضيحة رادس" في إشارة إلى إسم الملعب الذي شهد إلغاء المباراة بعد امتناع الوداد عن الاستمرار في اللعب واتهامه لمسؤولي الترجي بتعمد إفساد شاشة "الفار"، وهو الاتهام نفسه الذي صدر عن مسؤولين في "الكاف" ضد الترجي.

وقالت إذاعة IFM التونسية أن أحمد أحمد سيدلي بشهادته في الشكوى المقدمة من نادي الوداد أمام هيئة التحكيم الرياضي، اذ يتمسك النادي المغربي في شكواه بأنه لم ينسحب، وطالب الطاقم التحكيمي بالرجوع إلى "الفار"، بعد إلغاء الهدف الذي سجله في الشوط الثاني.

وكانت مباراة العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي قد أثارت جدلًا كبيرًا، بسبب القرارات التحكيمية للحكم الغامبي بكاري جاساما، وتعطيل تقنية الفيديو، وعدم احتساب هدف للوداد. وتوج الترجي التونسي باللقب الإفريقي بعدما رفض الوداد استكمال المباراة.

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يذكر أن أبطال إفريقيا هذا الموسم 2019/2020 شهدت وصول الرباعي الأهلي والزمالك والرجاء والوداد إلى نصف النهائي، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

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