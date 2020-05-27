رياضة | رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد بداية الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد بداية الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه تم تحديد موعد إنطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي اختارت 12 أو 13 سبتمبر المقبل من أجل إنطلاق منافسات الموسم المقبل بغض النظر عن وقت نهاية الموسم الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي ستخبر الأندية بالموعد الجديد في الإجتماع المقرر له يوم الخميس المقبل في حين تعمل رابطة البريميرليج على عودة المباريات في الموسم الحالي أحد أيام 19 أو 26 يونيو المقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أندية الدوري الإنجليزي عادت إلى التدريبات الفردية منذ حوالي إسبوعين وتستعد الأندية العودة التدريبات الجماعية الطبيعية التي ستكون فيها إحتكاك بين اللاعبين في الأيام المقبلة.