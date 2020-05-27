رياضة | بعد اقترابه من ميلان.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش مع ريال مدريد؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من ميلان.. ماذا قدم الصربي لوكا يوفيتش مع ريال مدريد؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إهتمام نادي ميلان الإيطالي بالحصول على خدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب فريق ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد ابتعاده عن حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن ريال مدريد سيوافق على رحيل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق إلي نادي إيه سي ميلان على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرفض مسئولي الميرينجي الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه الصربي "لوكا يوفيتش" مع ريال مدريد:-

لوكا يوفيتش مهاجم صربي من مواليد 23 ديسمبر 1997، ويبلغ طوله 1.82 سم، وتصل قيمته التسويقية حاليًا وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير 32 مليون يورو.

بدأ "يوفيتش" مسيرته الكروية ضمن صفوف ناشئي فريق ستار بلجراد الصربي واستمر مع الفريق حتي عام 2016، وانتقل بعدها لصفوف فريق أبولون القبرصي ولعب معه 6 أشهر فقط، قبل رحيله إلي بنفيكا البرتغالي واستمر معه حتي يوليو 2017.

بعد رحيله عن بنفيكا توجه إلي ألمانيا حيث انضم صفوف فريق آنتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين، وبعد تألقه مع الفريق الألماني، قام الأخير بتفعيل بند شرائه بشكل نهائي من النادي البرتغالي.

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انتقل لوكا يوفيتش إلي ريال مدريد الإسباني قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019 في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي 60 مليون يورو.

وخاض المهاجم الصربي 15 مباراة مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني بإجمالي دقائق لعب فعلية 391 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدف وحصل على إنذارين.

كما لعب صاحب الـ22 عامًا، 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بواقع 111 دقيقة لعب، ولكنه لم يسجل أو يصنع أهداف.

وخاض "يوفيتش" 3 مباريات في كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد بواقع 102 دقيقة لعب، كما خاض مباراتين في السوبر الإسباني بواقع 166 دقيقة لعب وصنع هدف وحيد.

وتوج لوكا يوفيتش مع ريال مدريد بلقب بطولة السوبر الإسباني لموسم 2019 – 2020.

لوكا يوفيتش مثل مختلف المنتخبات الوطنية في صربيا لجميع الفئات العمرية، وشارك مع المنتخب الصربي الأول في 7 مباريات، وسجل هدفين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 247 دقيقة.