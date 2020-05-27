شكرا لقرائتكم تعرف على خدمات سيتي كلوب الاستثنائية.. مركز تسوق ومطعم وكافيه للأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل شركة استادات القابضة مفاجآتها وخدماتها الاستثنائية ، من خلال أندية CITY CLUB وفروعه الـ15 على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث سيتضمن كل فرع مركز تسوق ومطعم كبير وكافيه للأعضاء بجانب مركز طبي وثقافي متكامل، بحيث يستطيع أعضاء CITY CLUB الاستفادة منها بشكل مباشر فى حالة الحاجة لأى منها، ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى تسير عليها CITY CLUB لنيل ثقة الأعضاء وتحقيق كل طموحاتهم، لاسيما أن هدفها الأساسى هو جعل النادى هو المكان الأفضل للعائلة لتمضية أوقاتهم فيوفر بيئة صحية واجتماعية للعائلات بمختلف مراحلهم العمرية، لذا يوفر CITY CLUBمجموعة مختلفة وكبيرة من الخدمات حيث يهتم بالمرأة والرجل والاطفال.

وتبدأ إدارة أندية سيتى كلوب إتمام إجراءات التعاقد مع عملاء المرحلة الأولى عقب إجازة عيد الفطر المبارك بكل فروع المحافظات، قبل أن يتم الإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة .

وكانت إدارة سيتى كلوب قد طلبت من المواطنين الذين حجزوا فى المرحلة الأولى إرسال إيصال سداد قيمة الحجز على الإيميل لتجهيز كافة بيانات المشترك وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وحرص نادى سيتى كلوب على توفير أماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع، وإيماناً بالجهود التى تقدمها، ويهدف النادى لفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

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وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.