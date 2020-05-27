شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تكلف المديريات بحملات تفتيش على الأندية ومراكز الشباب بعد شائعة ديروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مديرى مديريات الشباب بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، بعمل حملات تفتيشية ، لمتابعة ومراقبة مدى التزام الأندية ومراكز الشباب بقرار الغلق ، حتى الآن ، وعدم استقبال الأعضاء وأعضاء الجمعية العمومية ، إلا بعد الإعلان رسميا عن فتح الأندية والمراكز أيضا .

ومن المقرر أن تقوم كل مديرية بمتابعة مراكز الشباب التابعة لها ، والهيئات الرياضية ومدى التزامهم بقرار الغلق ، لضمان سلامة وصحة أعضاء تلك المراكز و الأندية ، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعلق النشاط الرياضى خلال الفترة الحالية في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

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ويأتي تكليف صبحى للمديريات ، بعد الشائعة التي انتشرت أمس عن فتح حمام السباحة بنادى ديروط بمحافظة أسيوط واستقباله للاعضاء ، وهو ما تم نفيه من جانب الوزارة ، و تبين ان الصور التي تم تداولها لاحد الحمامات الخاصة ، ولا تمت لنادي ديروط بصلة ، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص يسمى "كلاسيكو"، وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط، وإحالة المسئولين عنه للتحقيق .

وتؤكد الوزارة بأنها تعكف حاليا على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو المقبل ، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب ، والأندية الصحية ، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.