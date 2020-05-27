بطولة إنكلترا: هندرسون يعتبر أن رفع الكأس سيكون "غريبا جدا" بدون جمهور

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لندن (أ ف ب) - رأى قائد فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم جوردان هندرسون أن اللعب على ملعب "أنفيلد" الخالي والفوز بلقب الدوري المحلي بدون حضور الجمهور سيكون امرا "غريبا جدا".

ويحتاج ليفربول الذي كان يتصدر ترتيب البطولة عند تعليقها منتصف آذار/مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، الى انتصارين فقط من مبارياته التسع الاخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الاولى منذ عام 1990، لكن انصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وعادت الأندية الى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة لكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، في انتظار العودة المحتملة للمنافسات في حزيران/يونيو المقبل.

ويستعد هندرسون لتجربة مختلفة هذه المرة عن التي عاشها في حزيران/يونيو الماضي، عندما رفع كأس دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين نظيفين على الخصم المحلي توتنهام في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد أمام حشد غفير من المشجعين.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بالطبع سيكون الأمر مختلفا لأنه إذا فزت بأي كأس واستلمتها من دون حضور أي مشجع هناك، سيكون الأمر غريبا جدا".

واعتبر لاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 29 عاما، أن السباق على اللقب لم ينته بعد و"لا يزال لدينا عمل نقوم به وما زلنا بحاجة لأن نقدم مستوى عال حتى نهاية الموسم، لأننا نريد أن نختتمه بأقصى ما نستطيع لنؤكد أنه كان موسما كاملا".

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وأمل هندرسون الذي كان محوريا في نهضة ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، في أن يكون هناك احتفال باللقب مع المشجعين داخل "أنفيلد" في المستقبل إذا أنهوا المهمة، وهو ما يبدو أمرا مؤكدا.

وأضاف "سواء فزنا بها أو أي شيء، (تلقي) الكأس والمشجعين غير موجودين... عليك فقط التعامل مع الأمر عندما يحصل (...) نأمل حصول ذلك (الفوز باللقب). ما زلنا في وضع جيد جدا".

وتابع "سيعني ذلك أننا فزنا بالدوري الإنكليزي الممتاز وسنكون جميعا سعداء جدا، لكن سيكون علينا التطلع إلى المستقبل - وأنه عند السماح للمشجعين بالعودة إلى الملعب، أنا متأكد من أننا سنحتفل سويا بطريقة ما".

وأكد المدير التنفيذي للدوري الممتاز، ريتشارد ماسترز، في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه سيتم السماح لليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور، موضحا "اذا كان ذلك ممكنا (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود ان تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به".

واضاف "وبالتالي سنقوم بذلك، الا اذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".