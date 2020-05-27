الزمالك يحسم مصير معاريه ويجهز صفقتان "مفاجأة"

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، على عودة ‏أحمد رفعت المعار إلى الاتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إعارته ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأضاف: «أن رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك» كما كشف عن وجود صفقتين جديدتين ستكونان مفاجأة لجماهير نادى الزمالك لحين انتهاء المفاوضات معهما، وأضاف «أن الزمالك لم يفاوض وليد أزارو مهاجم الأهلى وباهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، كما يردد البعض». الفريق المعار لسموحة.وأضاف: «أن رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك» كما كشف عن وجود صفقتين جديدتين ستكونان مفاجأة لجماهير نادى الزمالك لحين انتهاء المفاوضات معهما، وأضاف «أن الزمالك لم يفاوض وليد أزارو مهاجم الأهلى وباهر المحمدى مدافع الإسماعيلى، كما يردد البعض».

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