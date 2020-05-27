مفاوضات بين الزمالك والوداد على صفقة “كورونا”

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود مفاوضات جادة بين ناديي الزمالك والوداد المغربي، لإبرام صفقة تبادلية تاريخية بينهما.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن رئيس الزمالك مرتضى منصور على اتصال دائم مع رئيس الوداد سعيد الناصري، حيث يصر الأول عقد صفقة تبادلية مع وصيف دوري أبطال أفريقيا.

ويكثف الناصري مفاوضاته مع الثلاثي إبراهيم النقاش، وصلاح الدين السعيدي، ومحمد الناهيري، من أجل اقناعهم بالاستمرار مع الوداد خلال المواسم المقبلة، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الوداد البيضاوي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حال صدور قرار من الاتحاد الأفريقي باستئناف البطولة في ظل جائحة كورونا.

ويسعى رئيس الزمالك للحصول على خدمات ثنائي الوداد اسماعيل الحداد و وليد الكرتي، مقابل انتقال ثنائي الزمالك المغربي “أشرف بن شرقي وحميد حداد” إلى صفوف فريق وداد الأمة.

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وتصطدم رغبة مرتضى منصور، برفض المدير الفني لفريق الوداد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، رحيل وليد الكرتي إلى الزمالك، مشددا على أنه من أهم الأعمدة الأساسية للفريق.

ووعد رئيس الزمالك جماهير ناديه خلال تصريحات تلفزيونية منذ أيام عن اقترابه من ابرام صفقة خيالية بالتعاقد مع لاعبين جديدين سيكونان مفاجأة سعيدة لهم.

وقالت الصحيفة المغربية ذاتها “إلتحاق الحداد بصفوف الزمالك في الإمكان بسبب عدم تمسك جاريدو باستمراره مع الوداد للموسم المقبل، بالإضافة إلى رغبة المدرب الإسباني في التعاقد مع حميد أحداد ضمن صفقة كورونا”.

وانضم حميد احداد إلى صفوف الرجاء البيضاوي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وانعدمت فرص استمرار اللاعب في ظل رفض مرتضى منصور اعارته مجددًا، وتأكيده أن اللاعب سيرحل في الصيف عن طريق البيع النهائي، وهو ما أكد صعوبته مسؤولو الرجاء.

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