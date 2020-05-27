فولفسبورج يُكشر عن أنيابه ويهزم ليفركوزن برباعية رائعة في الدوري الألماني

سحق فريق فولفسبورج مضيفه بايرليفركوزن بنتيجة 4-1 مساء اليوم الثلاثاء 26-5-2020، لحساب المرحلة الـ28 من الدوري الألماني “البوندسليجا”، معززاً آماله فى اللعب فى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتراجع باير ليفركوزن مركزا واحدا إلى الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بينما استمر فولفسبورج سادسا برصيد 42 نقطة وفي طريقه للتأهل للدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة أول مشاركة للاعب المصري الشاب “عمر مرموش” بين صفوف فولفسبورج، عندما أخذ مكان اللاعب السويسري ريناتو شتيفن في الدقيقة 76.

ووضع بونجراشيتش الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 43 بعد أن قابل ركلة حرة لعبها مكسيميليان أرنولد من جهة اليمين في الشباك حيث سيطر فولفسبورج على الشوط الأول.

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وأنقذ حارس ليفركوزن فرصتين بعد الاستراحة لكنه بدا بلا حول ولا قوة بعد أن جعل أرنولد وريناتو شتيفن النتيجة 3-صفر، وأكمل بونجراشيتش رباعية فريقه بضربة رأس.

وسجل البديل يوليان بومجارتلينجر هدف العزاء الوحيد للفريق صاحب الضيافة من كرة حائرة داخل منطقة جزاء فولفسبورج.

وكان اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “باير ليفركوزن” في 8 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مثلها من“هوفنهايم”، بينما خسر “فولفسبورج” في 3 مباريات وتعادل مثلها، وانتصر في 4 مناسبات.

وانتهت آخر مواجهة بين “باير ليفركوزن وفولفسبورج” بفوز أسود ليفركوزن بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “فوكسفاجن أرينا” يوم 10 نوفمبر 2019.