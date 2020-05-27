رياضة | ريال مدريد يراقب نجم جديد من دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يراقب نجم جديد من دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال الفترة المقبلة.

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع البرتغالي رافائيل جيريرو ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر، أن أداء جيريرو مع دورتموند خطف أنظار الفريق الملكي، حيث يرى زيدان أنه بديل مناسب للبرازيلي مارسيلو والذي تقدم في السن.

وتمكن جيريرو من تسجيل 8 أهداف وصنع 5 آخرين، مع دورتموند هذا الموسم في كل المسابقات.