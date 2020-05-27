رياضة | أخر تطورات الصفقه التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات الصفقه التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع البرازيلي أرثر ميلو نجم برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة المقبلة، عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، عن طريق انتقال بيانيتش إلى كامب نو، مقابل الاستغناء عن أرثر.

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صحيفة "توتو ميركاتو" أكدت، أن يوفنتوس رفض التعاقد مع عثمان ديمبلي جناح برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد مع أرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة من أجل ترك بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت رغبة البيانكونيري في الابتعاد عن ديمبلي، هي كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب، بالإضافة إلى ابتعاده كثيراً عن مستواه المعهود.