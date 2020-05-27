شكرا لقرائتكم المدير الفني لاتحاد الكرة يخضع لتحليل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة لتحليل كورونا بعد اشتباه إصابته بـ"الفيرس" والذى جاء بعد استقبال المدربين المصريين العالقين العائدين من السعودية والإمارات خلال الايام الماضية .

وتعرض محمود سعد لوعكة صحية مفاجئة منذ يومين بسبب شعوره بالإرهاق الشديد وانخفاض في ضغط الدم وينتظر مسئولو اتحاد الكرة نتيجة التحليل لنقله لأحد مستشفيات العزل الصحي حال التأكد من إيجابية التحليل .

وكان حمادة شادى منسق الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قال إن فيروس "كورونا" المستجد ضرب الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر شادى بوست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا :" كورونا يضرب اتحاد الكرة ألطف بعبيدك يارب".

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كان مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، استفسروا من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية منتصف شهر يونيو المقبل، خلال الاجتماع الذى سيعقد مساء اليوم، بعد التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال الساعات الماضية، وطالب خلالها اتحاد الكرة بالتنسيق والاتفاق مع الأندية لعودة التدريبات الجماعية بشكل جزئى فى هذا الموعد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام من فيروس كورونا المستجد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن وزير الرياضة لم يخطرهم بهذا الأمر، ولن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر إلا بعد وصول خطاب رسمى من وزير الرياضة وبعده يخطر اتحاد الكرة الأندية بعودة التدريبات تدريجياً مع اتباع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعروفة والتى أعلنها اتحاد الكرة مؤخرا.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات له، أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية.

وأضاف صبحى أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط. وحضر أشرف صبحى اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة ترتيبات وخطة عودة النشاط الرياضى فى مصر.