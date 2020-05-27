الخطيب يعقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط والإدارة المالية

يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين

أو الفريق الأول لكرة القدم.ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.كما يعقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.