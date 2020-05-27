رياضة | إنبي يزف نبأ سار للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يزف نبأ سار للأهلي والزمالك بشأن ضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي ونادي الزمالك نبأ سار بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين الأهلي والزمالك للتعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي في الصيف القادم وفي الفترت الأخيرة دخل معهم نادي بيراميدز في المنافسة.

وكان نادي إنبي رافض في البداية رحيل أسامة جلال عن الفريق في نهاية الموسم القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

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ولكن وافق نادي إنبي بشكل مفاجئ على فكرة انتقال أسامة جلال إلى أي نادي يرغب في ضمه في الصيف القادم ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

كما حدد نادي إنبي بديل مفاجئ لتعويض أسامة جلال في حالة رحيله في الصيف وهو محمود البدري مدافع نادي الإنتاج الحربي.

وسيبدأ إنبي في التفاوض مع محمود البدري في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف خاصة أنه لن يكلف النادي مبلغ ضخم نظرا لانتهاء عقده مع نادي الإنتاج الحربي في نهاية الموسم الجاري.