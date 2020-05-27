رياضة | نجم الزمالك مطلوب مجدداً في السعودية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مطلوب مجدداً في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، وجود عرض من أحد الأندية السعودية، لضم نجم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب موقع "الوكالة التونسية الرقمية"، فإن نادي إتحاد جدة السعودي يسعى للتعاقد مع متوسط الميدان التونسي الدولي "فرجاني ساسي" نجم نادي الزمالك، خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وأكد الموقع، أن إدارة إتحاد جدة تضع نصب أعينها التعاقد مع ساسي، لتدعيم خط وسط الفريق استعداداً للموسم المقبل، كونه أحد أفضل لاعب الوسط في مصر والوطن العربي.

Advertisements

ويمتلك ساسي تجربة سابقة مع نادي النصر السعودي، وهو ما يعزز من إمكانية ضمه للفريق، في ظل تمتعه بخبرة اللعب في الدوري السعودي.

وسبق لنادي سعودي آخر ضم ساسي في سوق الإنتقالات الشتوية، وهو نادي الشباب السعودي، إلا أن الصفقة توقفت في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يسعى للإبقاء على ساسي خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه أحد أهم ركائز نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على نادي الزمالك جلسة مع اللاعب، للإتفاق على صيغة تمديد عقده، وحسم كافة البنود المالية.