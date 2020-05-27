رياضة | بديل ساني .. مانشستر سيتي يستقر على نجم ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بديل ساني .. مانشستر سيتي يستقر على نجم ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن ارتباط نادي مانشستر سيتي بنجم جديد، للإنضمام للفريق حال رحيل الجناح الألماني "ليروي ساني".

ويرتبط ساني بقوة للإنتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني، الذي جدد رغبته السابقة في ضم اللاعب، خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها اليوم، فإن الجناح الجامايكي "ليون بايلي" هو المرشح الأبرز لتعويض رحيل الألماني الدولي.

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وحاول نادي بايرن ميونخ، ضم ليروي ساني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي السماوي.

وجدد السيتي طلبه لضم ساني، الذي لم يلعب أي دقيقة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الدرع الخيرية مطلع هذا الموسم ضد ليفربول.

على الجانب الآخر، تبلغ قيمة بايلي السوقية مبلغ 29.5 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت"، إلا أن الصفقة من المتوقع ألا تقل عن 50 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ22 عاماً في 24 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف، ومرر تمريرة حاسمة واحدة.