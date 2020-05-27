رياضة | وزارة الرياضة تنفي فتح حمام السباحة في ديروط بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تنفي فتح حمام السباحة في ديروط بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الشباب والرياضة فتح نادي ديروط بمحافظة أسيوط لحمام السباحة للأعضاء والمترددين، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالرجوع إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تبين أن الصور والبيانات المتداولة لا تمت لنادي ديروط بصلة، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص يسمى "كلاسيكو"، وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط، وإحالة المسئولين عنه للتحقيق.

وتهيب وزارة الرياضة الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وترويج أخبار غير صحيحة تضر بالوطن، مؤكدة أن الوزارة وجميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة ملتزمة تمامًا بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتعليق الانشطة وغلق كل الأندية الرياضة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وتطالب وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.