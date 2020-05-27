الشناوى يقترب من أحد الأندية السعودية في الانتقالات المقبلة

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جدة - عمرو شويل أصبح أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على بُعد خطوات من الانتقال لصفوف أحد أندية الدورى السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم الجارى، وذلك بعد أن استقر الحارس على الرحيل عن صفوف فريقه السماوى، خاصة بعدما تم التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ومنحه وعدًا بالمشاركة، كما يشارك المهدى سيلمان حارس بيراميدز فى هذا التوقيت بشكل أساسى.
احمد الشناوى كان يأمل فى الانتقال لصفوف أحد قطبى الكرة المصرية "الأهلى أو الزمالك" بعد الرحيل عن بيراميدز، إلا أن اكتفاء الكبيرين بحراسهم فى الوقت الحالى أغلق الباب أمام الشناوى لتحقيق رغبته، وجعله يبحث عن عرضًا من أحد الأندية الخارجية.
وكان الشناوى قد رحّب بشريف إكرامي المقرر انضمامه إلى بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، ونشر الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بشريف إكرامي في وقت سابق خلال تواجدهما في معسكر المنتخب الوطني، ويرتبط الثنائي إكرامي والشناوي بصداقة مميزة رغ متنافسهما في نفس المركز، ويحرص كل منهم على مؤازرة الآخر في المواقف الصعبة أو في حالة تعرضه لهجوم وانتقادات جماهيرية باستمرار.
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