اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 26/5/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى من جماهير الزمالك صورة لعملة ورقية فئة الخمسين جنيه، دونوا عليها أن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقى، بعدما شهدت الأيام الأخيرة جدلاً كبيرًا بشأن قضية نادى القرن، حيث يطالب مسئولو الزمالك بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى وقت سابق، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب، ومن المقرر أن تحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك لحسم هذه القضية. كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي، أن النادي لم يتلقي أي مفاوضات رسمية من قبل الأهلي والزمالك للتعاقد مع ثنائي الفريق علي فوزي وأسامة جلال اللجنة الأولمبية تقدم واجب العزاء فى وفاة حسن السخاوي يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة الملاكمة المصرية لوفاة الراحل الكابتن حسن السخاوي مدرب منتخب مصر للملاكمة والذي وافته المنيه اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال اليومين الماضيين. تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة اسيوط لحمام السباحة للاعضاء والمترددين على النادي حصل محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، ونادى نيم بفرنسا على لقب أفضل جناح أيمن فى الدورى الفرنسى لكرة اليد، Advertisements أعلنت إدارة أندية سيتى كلوب عن الأوراق المطلوبة من العملاء لإنهاء إجراءات التعاقد خلال المرحلة المقبلة واستخراج العضوية. رفض السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى، اقتراحات مسئولي الأهلى وبعض وكلاء اللاعبين لضم ثلاثى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الأهلى يكشف حقيقة العروض الإماراتية لضم على معلول في الصيف أكد مسئولو النادي الاهلي أن الحديث عن عروض رسمية تلقاها علي معلول ظهير أيسر الفريق مجرد إجتهادات من البعض ولا توجد لها أساس على أرض الواقع ، أحيا نادى الزمالك، ذكرى تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب. تعرف على الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التعاقد مع أندية سيتي كلوب

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