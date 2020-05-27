شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى أسوان: إصابة عضو لجنة الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان ، أن عمرو يحيى المنسق الإعلامي للنادي وعضو لجنة الكرة بالفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعدما شعر بآلام قبل 10 أيام وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته، مشيراً إلي أنه بعدما تأكد إيجابية العينة تم وضعه في الحجر الصحي بمستشفي إسنا منذ أسبوع.
ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.
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