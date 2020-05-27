شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى أسوان: إصابة عضو لجنة الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان ، أن عمرو يحيى المنسق الإعلامي للنادي وعضو لجنة الكرة بالفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعدما شعر بآلام قبل 10 أيام وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته، مشيراً إلي أنه بعدما تأكد إيجابية العينة تم وضعه في الحجر الصحي بمستشفي إسنا منذ أسبوع.

وأوضح سليمان، أن عمرو يحيي لم يختلط بأحد من لجنة الكرة أو اعضاء مجلس إدارة النادي خلال الفترة الماضية ، وقال رئيس نادي أسوان في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن مجلس إدارة النادي يتواصل مع عضو لجنة الكرة بشكل دائم للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً أن حالته الصحية أصبحت أفضل حالياً .

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