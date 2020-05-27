شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقضى ثالث أيام عيد الفطر فى متابعة حفل أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على متابعة حفل النجمة أنغام اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر والتى تبث عبر شاشة dmc ، وذلك من مسرح الصوت والضوء وهو الحفل الذي تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وشارك السولية متابعيه عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورة من خلال تواجده فى المنزل ومتابعة حفل أنغام، معربًا عن سعادته بالحفل.

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وكشف السولية فى وقت سابق أنه يُجيد التسديد ولكنه يرفض الإقدام على ذلك، ولكنه يختار الوقت المناسب لتفادى ضياع الكرة وإهدار مجهود زملائه، وأضاف أن محمد حمص وحسام غالى من أبرز اللاعبين الذين لعبوا فى وسط الملعب فى تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفنى، وهو الأمر الذى ساهم فى تطوير مستواه، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى الاحتراف إلا أنه لم يتلق عرضاً جيداً، ولكن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك دخلا فى مفاوضات لضمه إلا أنه فضل اللعب للفريق الأحمر فى النهاية، خاصة أن إدارة الأهلى دخلت فى مفاوضات مكثفه معه من قبل الرحيل لفريق الشعب الإماراتى على سبيل الإعارة.

وكشف عمرو السولية، أن الأهلى هو أكثر الفرق المتضررة من إيقاف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا، متمنياً عودة النشاط الكروى والرياضى ولكن بضوابط تحافظ على صحة الجميع.

وأضاف عمرو السولية أن هدف الأهلى هو حصد بطولة افريقيا هذا الموسم، خاصة وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم النسخة قبل الماضية إلا أنه خسر الدور النهائى أمام الترجى التونسي.