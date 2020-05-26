فولفسبورج يتقدم على باير ليفركوزن في الشوط الأول

أنهى فريق فولفسبورج الشوط الاول متقدمًا على باير ليفركوزن بهدف دون رد من المباراة المقامة على ملعب باي أرينا ضمن مؤجلات

الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الاولى لكرة القدم .

سجل مارين بونجراسي هدف فولفسبورج الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 43 وشهد نصف اللقاء الاول كارتين باللون الأصفر الأول من نصيب كريم ديميرباي لاعب ليفركوزن والثاني من نصيب جواو فيكتور لاعب فولفسبورج .