بايرن ميونيخ يتخطى دورتموند بهدف نظيف في قمة الدوري الألماني

تخطى نادي بايرن ميونيخ عقبة بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم

سجل هدف البايرن الوحيد في المباراة اللاعب جوشوا كيميتش في الدقيقة 43 من الشوط الأول للمباراة وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في أكثر

من فرصة إلا أنه فشل في الوصول إلى مرمى الفريق الضيف .

بهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى النقطة 64 معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني بجدول البوندسليجا .