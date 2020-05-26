الكاف يسلط الضوء على ذكرى تتويج الزمالك بالكونفيدرالية

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الضوء على ذكرى تتويج فريق الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخهُ.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التتويج بلقب الكونفدراليةفي مثل هذا اليوم من العام الماضي عقب فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في النهائي.
ووجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التهنئة للزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمناسبة تلك الذكرى السعيدة.
وكان السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق قاد الفريق للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه وحصد أول لقب قاري منذ عام 2002.
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