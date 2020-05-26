بث مباشر مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج في الدوري الألماني

يحل فريق فولفسبورج ضيفًا ثقيلًا على فريق باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب باي أرينا ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين

من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم .

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة

والنصف بتوقيت السعودية ، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات .

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الألماني بصوت المعلق الرياضي محمد بركات .

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورج