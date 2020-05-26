الاتفاق السعودي يزاحم الأهلي على ضم نجم الترجي التونسي

دخل نادي الاتفاق السعودي سباق التعاقد مع النجم التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي الرياضي وذلك ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت صحيفة الصريح التونسية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن نادي الاتفاق يسعى بقوة لضم الخنيسي بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة .

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق سيدخل في صراع قوي مع الأهلي المصري الراغب بقوة في الحصول على خدمات اللاعب بالرغم من اكتمال قائمة الأجانب في الفريق الأحمر .

وشارك الخنيسي مع الترجي في 22 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف فقط .