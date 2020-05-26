رياضة | بالمواعيد.. جدول مباريات ريال مدريد بعد عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. جدول مباريات ريال مدريد بعد عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي ريال مدريد الإسباني، عودة منافسات الليجا بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.

جدول مباريات ريال مدريد

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً يستعرض جدول مباريات ريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني في منتصف شهر يونيو المقبل، والذي من المفترض أن ينتهي قبل بداية شهر أغسطس الذي سيكون مخصصاً لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد سيخوض 11 مباراة خلال 5 أسابيع فقط، حيث يخوض الملكي مباراتين كل أسبوع وتكون مباريات الملكي بعد عودة الليجا كالآتي:-

الأحد 21 يونيو: إيبار × ريال مدريد

الأربعاء: 24 يونيو: فالنسيا × ريال مدريد

السبت 27 يونيو: ريال سوسيداد × ريال مدريد

الخميس 2 يوليو: ريال مدريد × مايوركا

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الأحد 5 يوليو: إسبانيول × ريال مدريد

الأربعاء 8 يوليو: ريال مدريد × خيتافي

السبت 11 يوليو: أتلتيك بيلباو × ريال مدريد

الثلاثاء 14 يوليو: ريال مدريد × ديبورتيفو آلافيس

الجمعة 17 يوليو: غرناطة × ريال مدريد

الأربعاء 22 يوليو: ريال مدريد × فياريال

الأحد 26 يوليو: ليجانيس × ريال مدريد.

عودة الدوري الاسباني

الجدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية أعطت الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الإسباني ابتداءً من 8 يونيو المقبل، في حين أعلن خافيير تيباس رئيس الليجا أنه سيتم استكمال الموسم من مباراة ريال بيتيس وإشبيلية يوم الجمعة الموافق 19 من شهر يونيو.