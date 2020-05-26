رياضة | فاران يتحدث عن عودة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فاران يتحدث عن عودة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي، عن استعدادات الملكي لاستئناف بطولة الدوري في الفترة القادمة.

وواصل الريال تدريباته اليوم الثلاثاء، إذ خاض الفريق اليوم تدريبه الثاني هذا الأسبوع بعد فترة التوقف طويلاً عن التدريبات على ملاعب النادي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وشهدت تدريبات الفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا.

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وقال فاران، في تصريحات إلى تلفزيون النادي بعد التدريب: "نعمل باجتهاد على الجانب البدني ونشعر بتحسن في كل يوم".

وأضاف النجم الفرنسي الدولي، في التصريحات التي نشرها موقع النادي: "نتطلع للعودة إلى المنافسة، هذا العمل هو طبيعتنا، ونحن نريد المنافسة دائماً، لم نلعب كرة قدم منذ فترة طويلة، ولهذا، نحن متحمسون جداً ونريد الفوز بكل شيء كما هو الحال دائماً".

وأوضح: "نتحسن بشكل يومي، ونستعيد مستوانا الخططي الذي يتحسن تدريجياً أيضاً، وقبل كل هذا، سنعود لأفضل مستوياتنا".