شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة: لدينا خطط كاملة لاستئناف المسابقات حال عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، أنه جاهز لاستئناف جميع مسابقاته وبطولاته حال عودة النشاط الرياضى مرة أخرى، وقال الاتحاد المصرى لكرة السلة فى بيان رسمي، إنه حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي سيكون جاهزا لاستئناف كافة مسابقاته على الفور.

وأضاف الاتحاد، "فى حال عودة النشاط الرياضى، لدينا خطط كاملة لاستكمال جميع المسابقات، وأن الإعلان عن هذه الخطط سيتم عندما تتخذ الدولة قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضى المتوقف، احترازيا بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويشدد الاتحاد المصرى لكرة السلة على أن سلامة الأشخاص هو الأهم لديه دائما من أى شيء.

وكان أشرف صبحىن وزير الشباب والرياضة، أكد أن النشاط الرياضى سيعود تدريجيا بدءاً من منتصف يونيو المقبل، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بالعودة المتدرجة للنشاط اعتباراً من 15 يونيو المقبل. وأضاف صبحى أنه على أساس تلك القرارات تمت مقابلة مع وزيرة الصحة وبناء عليها تم وضع خطة العودة المتدرجة.