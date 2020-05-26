الامارات | بالفيديو.. نجم ريال مدريد غاريث بيل يرد على منتقدي ممارسته للعبة الغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجم ريال مدريد غاريث بيل يرد على منتقدي ممارسته للعبة الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر نجم فريق ريال مدريد الولزي غاريث بيل، لقاء تلفزيونيا مع المذيع إريك أندرس، رد خلالها على انتقاد انصار ريال مدريد له بسبب انشغاله في أوقات كثيرة بممارسة لعبة الغولف، لدرجة أنه يفضلها على التزامه مع الفريق الملكي، كما سبق وقالوا، بحسب الخبر الذي نشرته صحيفة "أس" اليوم، إن ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع مستواه.

وقال بيل إن ممارسته للعبة الغولف أمر يخصه، وأن ذلك "لا يؤثر على الإطلاق في مستواه مع ريال مدريد أو التزامه في المباريات والتدريبات"، واستشهد بيل بلاعبين يمارسون رياضات مختلفة عن التي يحترفونه، ولا يشكل ذلك مشكلة لهم، وقال إن هناك لاعبين في أميركا يلعبون الغولف في الصباح، ويمارسون رياضتهم الاحترافية مساء.

وشدد على أن وسائل الإعلام وبعض الأنصار يبالغون في ردة فعلهم تجاه هذا الأمر، مبديا عدم رغبته إطلاقا بالتوقف عن لعب الغولف.

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