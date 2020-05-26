الامارات | مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم جامايكي شاب لتعويض الرحيل المتوقع لساني

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم جامايكي شاب لتعويض الرحيل المتوقع لساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوجه أنظاره نحو لاعب باير ليفركوزن الألماني، الجامايكي ليون بيلي، تحسبا لرحيل ليروي ساني عن سيتي، وانتقاله للعب في ألمانيا في الموسم المقبل. ويحتمل أن يرحل ساني عن صفوف مانشستر سيتي، للعودة إلى ألمانيا في الموسم المقبل، حيث يتوقع انضمامه إلى بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عبر موقعها على الإنترنت أن مانشستر سيتي تابع بيلي على مدار موسمين، وقد يعلن عن رغبته في ضم اللاعب، في ظل حالة الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف سيتي.

وأشارت إلى أن الجامايكي الدولي بيلي (22 عاما) ربما يشكل البديل المناسب لساني، خاصة وأنه يستطيع اللعب على كل من الجانبين.

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ويفضل مدرب مان سيتي بيب غوارديولا، عادة لاعبي الجناح، الذين يمكنهم اللعب على كلا الجانبين، كما هو الحال بالنسبة لرحيم سترلينغ.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ما تردد حول إعجاب نادي أرسنال بأداء بيلي، يعد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا لضم اللاعب الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.

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