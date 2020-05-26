شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد المصري للسلة: جاهزون لإستئناف المسابقات حال عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، أنه جاهز لاستئناف جميع مسابقاته وبطولاته حال عودة النشاط الرياضى مرة اخرى، وقال الاتحاد المصري لكرة السلة في بيان رسمي، إنه حال قررت الدولة عودة النشاط الرياضي، سيكون جاهزا لاستئناف كافة مسابقاته على الفور. وأضاف: "في حالة عودة النشاط الرياضي ، لدينا خطط كاملة لاستكمال جميع المسابقات". وتابع، أن الإعلان عن هذه الخطط سيتم، عندما تتخذ الدولة قرارا رسميا بعودة النشاط الرياضي المتوقف، احترازيا بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويشدد الاتحاد المصري لكرة السلة، إن سلامة الأشخاص هو الأهم لديه دائما من أي شيء.

كان اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اكد ان النشاط الرياضى سيعود تدريجيا بدءاً من منتصف يونيو المقبل بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بالعودة المتدرجة للنشاط اعتباراً من 15 يونيو المقبل. وأضاف صبحى أنه على أساس تلك القرارات تمت مقابلة مع وزيرة الصحة وبناء عليها تم وضع خطة العودة المتدرجة.