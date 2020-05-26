برشلونة يفكر في بيع جريزمان

يفكر مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، في بيع الفرنسي، أنطوان جريزمان، مهاجم البرسا، حال وصول عروضًا جيدة له خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أضاف موقع "جول" العالمي، أن إدارة برشلونة ستستمع

للعروض التي ستقدم للاعبين، باستثناء نجم البرسا، ليونيل ميسي ، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، والهولندي فرينكي دي يونج.

وأشار الموقع ، أن إدارة البرسا تتوقع وصول عروض تصل إلى 120 مليون يورو لشراء جريزمان، صاحب الـ29 عامًا، ذلك بعد عدم تقديمه للمستويات المرجوة منذ إنضمامه لصفوف برشلونة.

ورفض النجم الفرنسي، دخوله ضمن عملية نقل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى البارسا.

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