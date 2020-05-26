رياضة | فايلر يتلقى أنباء سارة بسبب نجم الأهلي

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إستعادة خدمات نجم الفريق، والمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.

فايلر يتلقى خبرا سعيدا في الأهلي

وتلقى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خبرًا سعيدًا بعودة محمد محمود لاعب وسط الفريق إلي المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية منتصف شهر يوليو المقبل.

واقترب اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به في الوقت الحالي للتخلص تماما من أثار جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في ألمانيا.

وواصل اللاعب أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل يومي عن طريق متابعته من جانب طارق عبد العزيز، اخصائي التأهيل عبر تطبيق واتس آب.

وحذر خالد محمود طبيب الفريق الأحمر اللاعب، من التحامل على نفسه أثناء التأهيل، حتى لا تعاوده الآلام مرة أخرى، بعد أن اشتكى منها في الفترات الماضية، وحدد له توقيتات زمنية معينة لكل فقرة تأهيل.