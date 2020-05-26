رياضة | وفاة نجم مانشستر سيتي السابق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة نجم مانشستر سيتي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن وفاة نجمه السابق جلين باردو والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهر 73 عاما.

كان باردو أصغر لاعب على الاطلاق، يخوض مباراة مع الفريق الأول لسيتي 1962، حين كان يبلغ 15 عاماً و314 يوماً.

وساهم باردو الذي بدأ مسيرته في مركز المهاجم وأنهاها كمدافع، في تتويج السيتي بلقب الدوري عام 1968، وبكأس الاتحاد الانجليزي في 1969، وسجل هدف الفوز بلقب كأس الرابطة عام 1970 في النهائي أمام وست بروميتش ألبيون.

وكان ضمن تشكيلة السيتي الفائزة بكأس أوروبا لأبطال الكؤوس عام 1970.