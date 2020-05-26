وزارة الرياضة تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الاندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.
وأشار وزير الرياضة بأن تلك الضوابط والمعايير ملزمه لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات والاندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.
وطلبت أندية الدورى الممتاز من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتواصل مع وزير الشباب والرياضة لتحمل جزء من تكلفة الإجراءات الطبية التى سيتم تطبيقها حال عودة التدريبات 15 يونيو، لاسيما أن الأندية تعانى من أزمة مالية حالية بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط منذ أكثر من شهرين، ومن المقرر أن ينقل اتحاد الكرة وجهة نظر الأندية لوزير الرياضة فى اجتماعهم به بعد إجازة عيد الفطر المبارك .
فى شأن مختلف، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إجراء مناقصة قبل اختيار نوع "البوابة المطهرة"، ووضعها على أبواب مقر الجبلاية بحيث يتم تعقيم أى فرد يدخل مقر اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكلفت اللجنة الخماسية وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بمتابعة وإنهاء هذا الملف خاصة أن وزارة الرياضة استعانت بالبوابة المطهرة أيضا للوقاية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ويرغب اتحاد الكرة فى الحصول على عدد من العروض للاستعانة بالبوابة المطهرة بأقل تكلفة ممكنة.
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