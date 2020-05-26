يوفنتوس يتمسك بضم آرثر ميلو نجم برشلونة

يصر نادي يوفنتوس الإيطالي على حسم صفقة البرازيلي الشاب آرثر ميلو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن يوفنتوس لم يستسلم في صفقة ميلو، رغم إعلان اللاعب تمسكه بالاستمرار في صفوف الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.

ويواصل يوفنتوس الضغط على اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى البيانكونيري، مستعيناً بأحد الوكلاء، وبعض أصدقاء اللاعب المقربين.

ويأمل النادي الإيطالي لضم ميلو تحسباً لرحيل نجمه البوسني ميراليم بيانيتش لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.