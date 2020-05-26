شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رامسديل حارس بورنموث الإنجليزي بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن آرون رامسديل، حارس نادي بورنموث الإنجليزي، أن نتيجة اختبار «كوفيد-19» جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص، وبعد ثلاثة أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من اختبارات فيروس «كورونا».
كان بورنموث، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد قال يوم الأحد إن أحد لاعبيه أصيب بالفيروس في الجولة الثانية من الفحوص لكنه لم يذكر اسمه.
وأبلغ رامسديل صحيفة (ذا صن) البريطانية: «نتيجة اختباري يوم الاثنين الماضي قبل أن نبدأ التدريبات كانت سلبية.. لذا خلال الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب إلى السوبر ماركت ومحطة الوقود لملء خزان سيارتي».
وأضاف: «كنت أتحلى بالحذر كما كنت خلال فترة إجراءات العزل العام ويبدو أني تعرضت للعدوى خلال التسوق».
وعاد رامسديل إلى المران بعدما سمحت رابطة الدوري الإنجليزي للأندية ببدء التدريبات في مجموعات صغيرة مع استمرار التزام اللاعبين بتعليمات التباعد الاجتماعي.
وقال الحارس، البالغ عمره 22 عامًا، إنه لا يعاني من أي أعراض للمرض لكنه في مرحلة العزل الذاتي في الوقت الحالي.
وأضاف: «الآن أنا في مرحلة العزل الذاتي لمدة سبعة أيام في المنزل. هذا ليس مثاليا بكل تأكيد مع وجود تدريبات».
وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس لكن رابطة الدوري تأمل أن تستأنف المسابقة في يونيو حزيران لكن لم يتم تحديد موعد بعد.
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