الامارات | انتحار لاعب كرة قدم داخل شقته في بلغراد

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار لاعب كرة قدم داخل شقته في بلغراد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الشرطة الصربية على لاعب كرة الصربي السابق ميليان مرادكوفيتش، جثة هامدة داخل شقته في بلغراد، وكشفت التحقيقات بأن اللاعب أقدم على الانتحار بإطلاقه رصاصة في رأسه.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية نقلاً وسائل الإعلان الصربية أن "المهاجم السابق (38 عاماً) انتحر داخل شقة كان قد استأجرها ليسكن فيها برفقة زوجته"، مشيرة إلى أن "مرادكوفيتش لديه ابن يبلغ من العمر 16 عاماً ويلعب أيضا كرة القدم".

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أبرزت الصحيفة دور اللاعب في مسيرته الكروية، وقالت إنه بدأ مسيرته الاحترافية في مدينة نيس الجنوبية، ومنها انتقل لفريق بارتيزان، ويعتبر بين أكثر اللاعبين في العالم خوضاً لتجارب احترافية إذ ارتدى قميص أكثر من 12 فريقا أبرزها أندرلخت وجينت في بلجيكا، وسالزبورج النمساوي قبل أن ينهي مسيرته في 2017 مع فريق إف كيه بيوجراد.

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