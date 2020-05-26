الامارات | إصابة وزيرة الشباب والرياضة السودانية بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزيرة الشباب والرياضة السودانية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية ولاء البوشي، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وقالت البوشي على حسابها الرسمي: "تأكدت هذا المساء (أمس) من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي".
وأضافت "الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص علي تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.. حفظكم الله جميعا".
وتعد الإصابة الثانية في الحكومة السودانية بعد إعلان وزير البنية التحتية والنقل هاشم بن عوف، عن إصابته بالفيروس مطلع مايو الجاري.
ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السودان 3820 إصابة مؤكدة، ووصلت حالات الشفاء إلى 458، فيما توفي بالوباء 165 شخصاً بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة حتى صباح اليوم الثلاثاء.
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