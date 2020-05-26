فاروق جعفر يوصي إدارة الزمالك بإعادة أبو الفتوح من سموحة

شدد رئيس لجنة الكرة في نادي الزمالك “فاروق جعفر” على ضرورة عودة الظهير الأيسر “أحمد أبو الفتوح” إلى صفوف الفريق خلال ميركاتو الصيف، نظرًا لحاجة الجهة اليسرى لجهوده خلال المواسم القادمة.

وانتقل أحمد أبو الفتوح من الزمالك إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019 لمدة موسم ونصف، تنتهي في الموسم الجاري.

وشارك أبو الفتوح في 14 مباراة كأساسي مع سموحة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، علمًا بأنه شارك في سبع مباريات فقط خلال النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة نفس الفريق.

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وطلب جعفر من إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إعادة صاحب الـ 22 عامًا من سموحة فور انتهاء اعارته لتدعيم الجهة اليسرى التي تعاني من تراجع مستوى عبد الله جمعة وتقدم محمد عبد الشافي في السن.

يذكر أن رئيس الزمالك كان قد أكد أن الثنائي “أحمد رفعت وأحمد أبو الفتوح” سيعودان إلى الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء اعارتهما للاتحاد السكندري وسموحة.

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